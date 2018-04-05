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Buradasınız : » » Merkel ve Trump'ın 27 Nisan'da bir araya geleceği iddia edildi

Merkel ve Trump'ın 27 Nisan'da bir araya geleceği iddia edildi

Alman Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, 27 Nisan'da ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyaret etmeyi planlıyor.

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Merkel ve Trumpın 27 Nisanda bir araya geleceği iddia edildi

Gazete, çeşitli kaynakların Merkel'in bu ayın sonunda ABD'ye yapacağı seyahati doğruladığını söyledi. Merkel'in ofisi ise henüz bir açıklama yapmadı.

Trump'ın vergi kararını eleştirmişti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Münih’te Alman ekonomisinin temsilcileriyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD’nin belirli ürünler için gümrük vergilerini yükseltmesini endişeyle karşıladıklarını açıklamış, "Ek vergilerin olması iyi değildir. Bunun sadece bir ülkeye değil, ekonomiye etkisi var. Nihayetinde herkes için zararlı olacağına inanıyoruz" demişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, merkez, Bild
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