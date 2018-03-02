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Buradasınız : » » Merkel ve Trump telefonda Suriye’deki durumu görüştü

Merkel ve Trump telefonda Suriye’deki durumu görüştü

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Şansölye Merkel ve Başkan Trump, Rusya'yı, Doğu Guta'nın bombalanmasına katılmaya son vermeye çağırıyor" dedi.

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Merkel ve Trump telefonda Suriyedeki durumu görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Donald Trump, telefonda Suriye’deki durumu görüştü.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ve Trump’ın 1 Mart akşamı gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Suriye rejimine ve onun müttefikleri Rusya ile İran'a Suriye’de ateşkesi öngören BM Güvenlik Konseyi’nin kararını derhal ve tam olarak uygulama çağrısında bulunma konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Seibert, "Şansölye Merkel ve Başkan Trump, Rusya'yı, Doğu Guta’nın bombalanmasına katılmaya son vermeye ve Esed rejiminin sivil alanlara yönelik saldırılarını durdurması konusunda etkilemeye çağırıyor" ifadesini kullandı.

Seibert, ayrıca Suriye rejiminin Doğu Guta’da insani durumun daha da kötüleşmesinden sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti.

Seibert, bunun hem Esed rejiminin kimyasal silah kullanması, hem de rejimin sivillere karşı yaptığı saldırılar ve insani yardımın engellemesi için geçerli olduğunu ifade etti.

Görüşmede Rusya'nın nükleer silah planlarının da ele alındığını aktaran Seibert, iki liderin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son açıklamalarından endişe duyduklarını bildirdi.

Seibert, konunun silahlanma denetimine ilişkin uluslararası çabalara olumsuz etkisi olabileceğini söyledi.

Kaynak: AA 

Etiketler: rusya, Donald Trump, Doğu Guta, Angela Merkel, almanya, abd
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