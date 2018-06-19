Merkel ve Macron ile bir araya geliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uzun süredir hazırlığı yapılan Avrupa Birliği (AB) reform önerilerini somutlaştırmaları bekleniyor.

Almanya hükümetinin Brandenburg Meseberg'deki devlet konuk evindeki ikili zirvede ekonomik ve mali birlik reformları, dış ve savunma politikalarında iş birliği, ortak iltica politikası ve yapay zekâ alanında iş birliği ele alınacak.

Emmanuel Macron Eylül 2017'de AB'yi yenileme planlarını açıklamış ve uzun süre Angela Merkel'den gelecek cevabı beklemişti.

Ortak para biri euro'nun krizlere dayanıklı hale getirilebilmesi için euro istikrar mekanizmasının Avrupa Para Fonu'na dönüştürülmesi planlanıyor. Macron'un yatırımların ve hasıl olacak yardım ihtiyaçlarının hızla karşılanabilmesi için özel Euro Bölgesi bütçesi ihdas edilmesi şeklindeki önerileri üzerinde mutabakat sağlanamadı.

İltica ve savunmada iş birliği

DW Türkçe'de yer alan habere göre AB iltica hukukunda ortak kriterler saptanması ve savunmada silah gruplarının standartlaştırılması öngörülüyor. Böylece AB askerlerinin aynı silahlarla eğitilip ortak operasyonlara katılmalarının kolaylaşacağı belirtiliyor. Macron ayrıca, AB ülkelerinin genelkurmay başkanlıkları arasındaki sıkı iş birliğiyle yeni bir ‘müdahale inisiyatifi' geliştirilmesini de öneriyor.

Koalisyonda gerilim yaratan iltica sorunu

Merkel – Macron buluşmasının sonuçları 28 ve 29 Haziran tarihlerindeki AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde tartışmaya açılacak. Alman Hristiyan birlik partileri arasındaki derin görüş ayrılıkları nedeniyle Merkel'in zirveye kadar AB ülkeleriyle ikili anlaşmalar konusunda ilerleme kaydetmesi gerekiyor. İçişleri Bakanı Horst Seehofer mutabakat sağlanamadığı takdirde başka bir AB ülkesinde iltica başvurusunda bulunan göçmenlerin Almanya'ya sokulmayacağını açıklamıştı.