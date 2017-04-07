Merkel ve Hollande'dan ortak 'Suriye açıklaması'

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, Suriye'deki gelişmelerin tek sorumlusunun Esed olduğunu belirtti.

Almanya Basın ve Enformasyon Dairesinden yapılan açıklamada, Merkel ve Hollande'ın bu sabah gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Suriye'de kimyasal silah kullanılması ve ABD'nin buna gösterdiği tepkiyi değerlendirdiği belirtildi.

İki liderin yaptığı ortak açıklamada, 4 Nisan’da Suriye’deki Han Şayhun’da kimyasal silahlarla gerçekleştirilen katliamın ardından bu gece ABD’nin hava saldırısıyla Suriye rejiminin bir askeri tesisinin yıkıldığına işaret edildi.

Esed'in canice eylemlerinden dolayı hesap vermesi için Fransa ve Almanya'nın, partnerleriyle Birleşmiş Milletler içinde çabalarını sürdüreceği kaydedilen açıklamada, "Bu gelişmenin tek sorumlusu Esad’dır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Esed'in defalarca kullandığı kimyasal silah ve halkına karşı işlediği suçlara karşı, Almanya ve Fransa’nın 2013’te Guta’daki katliamdan sonra talep ettiği yaptırımların uygulanması gerektiği belirtildi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 kararına ve Cenevre Anlaşması'na uygun olarak uluslararası toplumun Suriye’de siyasi geçiş için çaba harcanması istendi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de yazılı açıklamasında, Suriye’de masum insanlara yönelik kimyasal silahların barbarca kullanılmasına BM Güvenlik Konseyinde net tepki gösterilmemesinin katlanılamaz olduğunu ifade etti.

"Acımasız savaş suçları işleyen Esad rejiminin askeri yapılarına karşı ABD’nin reaksiyon göstermesi makuldür." değerlendirmesinde bulunan Gabriel, şimdi BM çatısı altında ortak barış çabaları gösterilmesinin önemli olduğunu belirtti.