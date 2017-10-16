Merkel: Tüm bu konuların tartışmalı olmadığına inanıyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avusturya'da seçimleri kazanan Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz ile göç politikaları konusunda büyük görüş ayrılıklarına sahip olmadığına inanığını belirtti.

Başbakan Merkel, Berlin’de Aşağı Saksonya Eyaleti’nde düzenlenen Eyalet Meclisi seçimlerini parti yönetimiyle değerlendirdikten sonra Aşağı Saksonya Hristiyan Demok Birlik Partisi (CDU) Eyalet Teşkilatı Başkanı Bernd Althusmann ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Merkel toplantıda Avusturya’da yapılan seçimlere ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Bir gazetecinin, gelecekte Kurz ile göç politikaları konusunda anlaşıp anlaşamayacağı şeklinde bir soruya karşılık Merkel, bu konularda Kurz ile daha önce de yoğun şekilde konuştuğunu belirterek, "İnsanların ülkelerinden kaçmalarına ilişkin nedenlerinin ortadan kaldırılabilmesi için mücadele edilmesi, Türkiye ile bir anlaşma yapılması zorunluluğu, tüm bu konuların tartışmalı olmadığına inanıyorum." diye konuştu.

Kurz'un Avusturya'da Başbakan olması durumunda bu konuları daha da derinlemesine konuşacaklarını vurgulayan Merkel, "Bu konuda dramatik şekilde endişeli değilim." ifadesini kullandı.

Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki sığınmacı anlaşmasına değinerek, "AB ile Türkiye arasında varılan anlaşma CDU içinde de hiç bir zaman bir dönüm noktası olarak görülmedi ya da kabul edilmedi." dedi.

Göçü düzenlemeyi ve yönlendirmeyi istediklerinin, ancak bunun yanı sara siyasi görüş ayrılıkları bulunan ülkelerle anlaşma yapamayacakları intibasının yaratıldığına işaret eden Merkel, bunun kendilerini frenlediğini ve bunun çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Aşağı Saksonya eyaletindeki seçimlerde birinci parti olamamalarının federal hükümetin kurulması amacıyla bu hafta içinde başlatılacak ön görüşmelerde CDU'nun konumunu zayıflatıp zayıflatmayacağı şeklindeki bir soruya karşılık Merkel, genel seçimleri kazandıkları için partisinin konumunun görüşmelerde zayıf olmayacağını, Aşağı Saksonya eyaletindeki seçimde ağırlıklı olarak bu eyaleti ilgilendiren konuların önemli rol oynadığını söyledi.

Merkel, federal hükümeti kurabilmek amacıyla yapacakları görüşmelerde, yabancıların topluma uyumu ve vasıflı yabancıların ülkeye getirilmesi gibi önemli konuların yanı sıra sosyal güvenlik sistemleri, ekonomi, istihdam, dijitalleşme, aile ve güvenlik konularının önemli rol oynayacağına dikkati çekti. Merkel, partisi için önemli konuları ağırlıklı olarak masaya yatıracaklarını, diğer yandan Almanya'da iyi bir hükümet kurulması gerektiği bilinci ile hareket edeceklerini kaydetti.

Aşağı Saksonya Eyaletinde dün yapılan Eyalet Meclisi seçimlerde geçici resmi sonuçlara göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) oylarını yüzde 4,3 oranında artırarak yüzde 36,9 ile birinci oldu. Oyları yüzde 2,4 oranında düşen CDU yüzde 33,6 ile ikinci sırada tamamlarken, yüzde 5 oranında oy kaybeden Yeşiller yüzde 8,7 ile üçüncü oldu.

Hür Demokrat Parti (FDP) de yüzde 2,4 oranında oy kaybederek yüzde 7,5 ile sandıktan beşinci sırada çıktı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de yüzde 6,2 ile ilk kez Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi’ne ilk kez girdi.