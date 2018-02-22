  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Merkel: Suriye'nin kendi halkına yaptığı katliamı kınıyoruz

Merkel: Suriye'nin kendi halkına yaptığı katliamı kınıyoruz

Almanya Başbakanı Merkel, Suriye'de sivillerin katledildiğini söyleyerek "katliamın sona ermesi için gücümüz dahilinde her şeyi yapmalıyız." dedi.

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Merkel: Suriyenin kendi halkına yaptığı katliamı kınıyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Budestag Federal Meclisi'nde gerçekleştirdiği konuşmasında Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya yönelik saldırılarını kınadı.

Merkel, "Suriye'de meydana gelen ölümcül olaylar, rejimin teröristlere karşı değil kendi halkına karşı savaştığını gösteriyor. Çocukların öldürülmesi, hastanelerin tahrip edilmesi, tüm bunlar kınanması gereken bir katliamdır." dedi.

"Katliamın sona ermesi için gücümüz dahilinde her şeyi yapmalıyız." diyen Merkel, bu konuda Berlin'in Moskova ile irtibat halinde olacağını söyledi.

AB'ye çağrı

Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) artan küresel siyasi ve ekonomik baskılara karşı bir tepki geliştirmesi ve bunun aynı zamanda bu hafta gerçekleştirilecek olan AB zirvesinin ruhu olması gerektiğini belirtti.

Merkel, konuşmasında şu sözlere yer verdi;

"Dünyanın -ne Almanya'nın ne de Avrupa'nın- bizi beklemediğine ve çağımızın büyük soruları için Avrupa'nın cevaplarına her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğuna ikna oldum."

Kaynak: Reuters

Etiketler: küresel zorluklar, Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB
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