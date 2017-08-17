  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Merkel, Saksonya eyaletinde protesto edildi

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Angela Merkel seçim çalışması için bulunduğu Saksonya eyaletinde protesto edildi.

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Merkel, Saksonya eyaletinde protesto edildi

Chemnitz kenti yakınlarındaki Annaberg-Buchholz'ta partisinin seçim mitingine katılan Merkel'i burada yaklaşık 100 kişilik grup ıslıklarla ve "defol defol" sözleriyle protesto etti.

Protestocuların aşırı sağcı popülist parti Almanya için Alternatif taraftarları olduğu belirtildi. Polisin protesto nedeniyle Merkel'i sıkı korumaya aldığı ifade edildi.

Angela Merkel, protestoların ardından yaptığı konuşmada, "Bazıları sadece bağırmayı bilir kimileri ise fark yaratmak ister." dedi.

Merkel'in katıldığı mitingde İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve Eyalet Başbakanı Stanislaw Tillich de hazır bulundu.

Etiketler: Angela Merkel, Merkel'e protesto
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