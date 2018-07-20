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Merkel: NSU cinayetleri Alman tarihinin en karanlık sayfalarından

Almanya Başbakanı Angela Merkel, NSU kararının ailelerinin acılarını dindirmediğini, onların duygularını anladığını ve davanın hala kapanmadığını belirtti.

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Merkel: NSU cinayetleri Alman tarihinin en karanlık sayfalarından

Almanya Başbakanı Angela Merkel, NSU davasında kararın açıklanmasının ardından ilk kez konuştu. Kararın, ailelerin acılarını dindirmediğini söyledi.

Merkel, "Onların duygularını anlıyorum. Süreç tamamlanmadı. Aydınlatma süreci devam etmeli ki, böyle korkunç olaylar yaşanmasın." dedi.

Merkel, NSU cinayetleri için "tarihin en karanlık sayfalarından" ifadesini kullandı. Merkel, "NSU dosyası benim için kapanmadı." ifadelerini kullandı.

NSU davası

NSU terör örgütü davası, Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesi, bombalı saldırılar düzenlenmesi ve banka soygunu suçlamalarıyla görüldü.

Geçen hafta karara bağlanan NSU davasında baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2 buçuk ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı. 

Kaynak: TRT Haber

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