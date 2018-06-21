Merkel: İran karşısında tedbir almalıyız

Ürdün'ün başkenti Amman'da resmi temaslarını sürdüren Merkel, ziyareti çerçevesinde Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada Merkel, İran'ın füze programı konusunda Ürdün'ün kaygısını paylaştıklarını ifade ederek, "İran'ın Ortadoğu'daki saldırgan eğilimleri karşısında tedbirler almalıyız" dedi.

Merkel, ABD'nin çekilmesine rağmen Avrupalıların, İran'la (2015'te) imzalanan nükleer anlaşmayı sürdürmek istediğini dile getirdi.

Ürdün'deki ekonomik reformlara kredi desteği

Ülkesinin Ürdün'deki ekonomik reform çabalarını bu yıl içinde 100 milyon dolarlık krediyle destekleyeceğini kaydeden Merkel, bunun yanı sıra Almanya'nın bu yıl özellikle eğitim ve insani alanlarda Ürdün'ün kalkınması için yaklaşık 440 milyon dolarlık yardım yaptığını hatırlattı.

100 milyon dolarlık kredinin, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Ürdün'den talep ettiği reformların uygulanmasını kolaylaştırma kapsamında verileceği ifade ediliyor.

Almanya Başbakanı ayrıca terör örgütü DEAŞ'la mücadele ve Suriye'de barış sürecinin başlatılması başta olmak üzere Almanya ile Ürdün'ün aynı zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtirken, Filistin meselesiyle ilgili ise şunları söyledi:

"İsrail-Filistin çatışmasının çözümü, bir Filistin devletinin kurulması ve İsrail'in güvenliğinin sağlanmasını garanti eden iki devletli bir çözümdür."

Sonraki adres Lübnan

Almanya Başbakanı Merkel'in Amman ziyaretinin ardından Lübnan'a geçmesi bekleniyor.

Kaynak: AA