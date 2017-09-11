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Merkel ile Putin Kuzey Kore ve Ukrayna'yı görüştü

Almanya Başbakanı Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kuzey Kore ve Ukrayna'daki durumu görüştükleri bildirildi.

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Merkel ile Putin Kuzey Kore ve Ukraynayı görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore ve Ukrayna'daki durumu görüştükleri bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Merkel'in bugün Putin ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmede iki liderin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlanmasına ilişkin ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği konusunda hemfikir olunduğunu ifade eden Seibert, Şansölye Merkel'in, Kuzey Kore'nin tutumunu değiştirmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) hızlı şekilde yaptırım kararları alma çabalarını desteklediğini kaydetti.

Ukrayna

Seibert, iki liderin, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donbas bölgesine BM misyonunun gönderilmesine ilişkin teklifini de ele aldığını aktardı.

Merkel'in, Rus inisiyatifini prensipte memnuniyetle karşıladığını ancak görevlendirmeye ilişkin bazı değişikliklerin yapılması gerektiğine dikkati çektiğini kaydeden Seibert, Putin'in de bunu olumlu karşıladığını ve planlanan BM misyonunun temas hattıyla sınırlı olmamasını kabul ettiğini belirtti.

Seibert, söz konusu BM misyonuyla daha çok Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin Minsk önlemler paketi kapsamında görev yaptıkları yerlerde korunacağını kaydetti.

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