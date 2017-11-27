Merkel 'büyük koalisyon' yolunda

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in muhafazakar partisinin, Sosyal Demokratlar ile bir "büyük koalisyon" hedefine yönelik görüşmeler yapmaya karar verdiği açıklandı.

Böylelikle, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde siyasi çıkmazın sona erdirilmesinin yolu açılabilir.

Merkel'in muhafazakar bloğu, iş dünyasını destekleyen Hür Demokratlar (FDP) ve Yeşiller Partisi arasında kurulmaya çalışılan koalisyon görüşmeleri geçen hafta sonuçsuz kalınca iktidarda dördüncü dönemi tehlikeye giren Merkel'e Cuma günü Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) önemli bir destek gelmişti.

İstikrarı korumak ve seçimlerin yenilenmesinden kaçınmak için yoğun baskı altında bulunan SPD, önceki pozisyonunu değiştirdi ve Merkel'le görüşmeyi kabul ederek son dört yıldır içinde yer aldığı büyük koalisyonun tekrarı veya bir azınlık hükümeti ihtimalini artırdı.

Schleswig Holstein eyaletinin muhafazakar başkanı Daniel Guenther, Merkel'in Hıristiyan Demokratlar Partisi'nin (CDU) önde gelen üyeleriyle dün yaptığı dört saatli bir toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Etkin bir hükümete sahip olma niyetindeyiz" dedi.

Guenther, "Bunun bir azınlık hükümeti değil, parlamento çoğunluğuna sahip bir ittifak olduğuna kesinlikle inanıyoruz; bu bir büyük koalisyon" dedi.

Bavyera CSU partisi lideri Horst Seehofer, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "Muhafazakarların ve SPD'nin ittifakı, Almanya için en iyi seçenek; Hür Demokratlar ve Yeşiller ile yapılacak koalisyondan, yeni seçimlerden veya bir azınlık hükümetinden daha iyi" dedi.

Emnid şirketinin dün açıkladığı bir anket de, Almanların yüzde 52'sinin büyük koalisyona destek verdiğini gösterdi.

Büyük koalisyonu kurmaya çalışacağını Cumartesi günü açıklayan Merkel, yeni koalisyon oluşturuluncaya kadar lideri başkanı olduğu hükümetin görevde olacağını söylemişti.

Merkel'in muhafazakar bloğunun gençlik kanadı, partilere Noel'e kadar anlaşmaları için baskı yaparken, anlaşma olmazsa muhafazakârların azınlık hükümetini seçmesi gerektiğini açıkladı.

24 Eylül’de yapılan genel seçimde ciddi oy kaybı yaşayarak tarihinin en kötü sonucunu alan SPD, muhalefette kalmak istedi.

Bunun üzerine CDU/CSU, FDP ve Yeşiller, Almanya’da hiç denenmemiş üçlü koalisyon kurmak için kolları sıvadı.

Ancak 4,5 hafta süren görüşmelerin ardından güven tesis edilemediği ve ülkeyi ilgilendiren önemli konularda partiler arasında ciddi görüş ayrılıkları bulunduğu gerekçesiyle FDP masadan kalktı ve ülke, bugüne kadar yaşamadığı koalisyon krizine sürüklendi.

Almanya’da bir haftadan bu yana devam eden belirsizlikte kamuoyu, bir taraftan üçlü koalisyon için yapılan görüşmelerin bozulmasında kiminin ne kadar payı olduğunu tartışırken, diğer taraftan da bu krizin nasıl aşılacağına odaklandı.

Kamuoyunda "erken seçim", "azınlık hükümeti" ve CDU/CSU ile SPD’in yeniden "büyük koalisyon" kurması ihtimalleri üzerinde duruldu.

Almanya’daki koalisyon krizinin çözüp çözmeyeceği merakla bekleniyor.

Almanya'daki koalisyon krizinin aşılması konusunda CDU/CSU ve SPD’nin içinde yer aldığı “büyük koalisyon” şimdilik en ciddi seçenek olarak görülüyor.

Kaynak: Reuters / AA