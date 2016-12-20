Merkel, Berlin'de 12 kişinin öldüğü alana beyaz gül bıraktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de dün akşam bir tırın Noel pazarına girmesi üzerine 12 kişinin öldüğü, 18'i ağır 48 kişinin yaralandığı olayın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.

Merkel, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ile birlikte dün akşam bir tırın insanların arasına girdiği Noel pazarına gitti.

Burada incelemelerde bulunan Başbakan Merkel ve beraberindekiler, ardından "yıkık kilise" olarak bilinen Kaiser-Wilhem Anıt Kilisesi önüne beyaz gül bıraktı.

Burada polislerle de sohbet eden Angela Merkel, kilisede açılan taziye defterini de imzaladı.

Merkel ve beraberindekiler yetkililerden bilgi aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. AA