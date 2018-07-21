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Merkel: Artık ABD'nin süper gücüne güvenemeyiz

Almanya Başbakanı Merkel, ülkesinin ABD'yle iş birliği için çaba göstermeye devam edeceğini, ancak bundan böyle ABD'nin dünya düzenini sürdürmesine güvenilemeyeceğini söyledi.

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Merkel: Artık ABDnin süper gücüne güvenemeyiz

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Almanya Başbakanı Angela Merkel,   ülke içi ve dışındaki sorunlara rağmen görevini sürdüreceğini açıkladı. Merkel ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Almanya'yı enerji bağımlığından dolayı Rusya'nın "esiri" olmakla suçlamasına rağmen ABD'yle ilişkilerinin "çok önemli" olduğunu da belirtti.

Trump geçen hafta, Almanya'yı Rus doğalgazını ithal etmek için 11 milyar dolarlık Baltık Denizi boru hattı projesini desteklerken diğer yandan NATO savunma hedeflerini ihmal etmekle suçlamış ve bunu "korkunç" olarak nitelemişti.

Trump ile işbirliği ilişkisi sorulan Merkel, "Alışılmış çerçevemizdeki değerlerin şu anda ağır baskı altında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ABD Başkanı ile olan dahil, Atlantik ötesi ilişkilerimiz bizim için çok önemlidir ve bunu beslemeye devam edeceğim" dedi.

"Artık ABD'nin süper gücüne güvenemeyiz" 

Merkel, bir yıl önce Avrupa'nın artık dünya düzenini belirlemesi için ABD'ye güvenemeyeceğini ve kendi bölgesindeki sorunlar için kendi kararını vermesi gerektiğini söylemekte haklı olduğunu belirtti.

"Artık ABD'nin süper gücüne güvenemeyiz" diyen Merkel, ABD'nin ithal otomobillere gümrük vergisi getirme tehdidinin, "dünyadaki pek çok (ülkenin) refahı için bir tehlike" olduğunu söyledi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, Merkel, abd
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