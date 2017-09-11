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Buradasınız : » » Merkel AB'de yalnız kaldı

Merkel AB'de yalnız kaldı

Merkel'in Türkiye ile müzakerelerin durdurulması çağrısı, AB'den karşılık bulmadı.

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Merkel ABde yalnız kaldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde 24 Eylül'de yapılacak seçim öncesinde, oylarını artırmak için Türkiye kartını oynuyor.

Merkel, son olarak Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki tam üyelik müzakerelerini hedef aldı.

Ancak bu defa deyim yerindeyse baltayı taşa vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da işaret ettiği gibi, Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu, Türkiye'ye kapıların kapatılmasına karşı.

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye karşı duyduğu rahatsızlığı ileri boyutlara taşıdı.

Merkel'in Türkiye ile müzakerelerin sonlandırılması çağrısına sadece Avusturya ile Belçika hükümetleri destek veriyor. 

İngiltere, Lüksemburg ve Danimarka ise bir görüş belirtmekten kaçınıyor, çekimser tutum izliyor. 

Ezici çoğunluk ise bu konuda Merkel'i yalnız bırakıyor.

Avrupa Birliği'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini sonlandırabilmesi için, 27 üyenin tamamının, müzakerelerin askıya alınması içinse 16 ülkenin onayı gerekiyor.  

Etiketler: Merkel, Avrupa Birliği, almanya türkiye, almanya, AB
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