Merkel AB Zirvesi'nde göçmenlerle ilgili mutabakattan memnun

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel’de düzenlenen AB Zirvesi’nde göç konusunda yapılan görüşmelerin ardından bu sabah yaptığı açıklamada, ortaya çıkan mutabakattan memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Ortak bir metnin kabul edilmesi iyi bir mesaj"

"Yoğun tartışmalardan sonra AB için en önemli konuda ortak bir metnin kabul edilmesinin iyi bir mesaj olduğuna inanıyorum" diyen Merkel, bundan sonra, AB dönem başkanlığını üstlenecek Avusturya’nın önünde çok sayıda görev bulunduğunu belirtti.

"2 mevzuat konusunda anlaşma eksik"

Ortak bir Avrupa iltica sistemine ilişkin 5 mevzuatta "az veya çok" anlaşma sağlandığını, ancak henüz 2 mevzuat konusunda anlaşmanın eksik olduğunu söyleyen Merkel, "Farklı bakış açılarını aşmak için daha çok şey yapılması gerekiyor. Ancak bugünkü günden sonra çalışmayı sürdürebileceğimiz konusunda iyimserim" dedi.

"Uluslararası hukuka uyulacak"

Üzerinde anlaşma sağlanan ortak metne değinen Merkel, AB dışındaki sığınmacılarla ilgili AB’nin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve bu alanda çalışma yapan uluslararası organizasyonlarla çalışılacağını ve uluslararası hukuka uyulacağını söyledi.

Türkiye'ye ikinci bölüm ödemesi yapılacak

Merkel, kendisinin bu alanda Afrika ülkeleriyle birlikte çalışılması gerektiğine önem verdiğini anlattı.

AB Sınır Güvenlik Ajansı’na (Frontex) 2020'ye kadar desteğinin daha fazla artırılacağını ifade eden Merkel, Türkiye’nin mültecilerin bakımı konusunda çok şey yaptığından dolayı bu ülkeye ikinci bölüm ödemenin yapılması ve Afrika Fonu’nun mali olarak daha iyi duruma getirilmesi konularında anlaşma sağlandığını söyledi.

İltica sürecinde hiçbir sığınmacının ülke seçme hakkı yok

"İkincil sığınmacı hareketleri" olarak nitelendirilen AB ülkelerinde bulunan sığınmacıların durumunun da ele alındığını belirten Merkel, “Herkesin kurallara uyması gerekiyor. Bundan dolayı bu konunun düzenlenmesi ve kontrol altına alınması gerektiği tespit edildi" diye konuştu.

Merkel, hiçbir sığınmacının, iltica sürecinden geçmesi konusunda AB'de veya Schengen Bölgesi'nde herhangi bir ülkeyi seçme hakkının bulunmadığını vurguladı.

Diğer taraftan sığınmacıların ilk ayak bastıkları ülkelerle dayanışma gösterilmesi gerektiğini ifade eden Merkel bu konuda çok tartışmaların yaşandığını söyledi.

Kaynak: AA