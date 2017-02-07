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Buradasınız : » » Memurlara 68.6 milyon dolar 'sistem arızası' ödemesi

Memurlara 68.6 milyon dolar 'sistem arızası' ödemesi

Kanada’da resmi kurum ve kuruluşlarda çalışanların maaşlarını ödeyen sistemde meydana gelen arızanın, 68.6 milyon dolar fazla ödemeye neden olduğu ortaya çıktı.

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Memurlara 68.6 milyon dolar sistem arızası ödemesi

Ülkede geçen yaz ortaya çıkan arıza ile ilgili yapılan incelemenin tamamlandığı açıklandı. Kanada Kamu Hizmetleri Bakan Yardımcısı Marie Lemay, Phoenix isimli sistemde meydana gelen arızanın, 80 bin kamu çalışanını etkilediğini duyurdu.

Yaşanan sorun nedeniyle kamu çalışanlarından bir kısmının maaşlarını alamadığını kaydeden Lemay, bir kısmına hakettikleri ücretlerinin altında ödeme yapılırken bazı çalışanlara ise fazla ödeme yapıldığını açıkladı.

Fazla ödeme alanlardan devlete iade etmeleri isteniyor

Lemay, 26 bin kişiye yapılan 68.6 milyon dolarlık fazla ödemeden şu ana kadar ancak 22.3 milyon dolarlık kısmına ulaşabildiklerini belirterek, fazla ödeme alanlardan bu parayı dürüstçe devlete iade etmelerini istedi.

Yetkililer, sistemdeki arızanın fazla ödeme yapılan kişileri göremediğini, ancak ödeme alan kişilerin bireysel başvuruları halinde işlem yapılabildiğini belirtiyor. Öte yandan inceleme sonucu kendisine fazla ödeme gelen bazı çalışanların, bunu birimlerine rapor etmelerine rağmen fazla ödeme almaya devam ettikleri de belirlendi. AA

Etiketler: Kanada, Kanada kamu çalışanları, sistem arızası
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