Melbourne'da "Türk Pazar Festivali" renkli görüntülerle başladı

Avustralya'nın Melbourne kentinin en turistik yerlerinden Queen Victoria Market’te başlayan 'Victoria Market Türk Pazar Festivali'nde Türk el sanatları, kültürü, müziği ve mutfağından örnekler sergileniyor.

Moreland Türk Derneği tarafından düzenlenen festivalin ilk gününe Avustralyalı Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden Avustralyalılar da ilgi gösterirken, KKTC'den gelen sanatçılar Anadolu ve Kıbrıs türkülerini seslendirdi.

Festivali organize eden Türk Derneği Başkanı Cemal Akdeniz, Türk lokumundan gözlemeye, ayrandan dönere, köfteden Türk kahvesine kadar geniş bir gastronomi çeşitliliği sunduklarını ayrıca Türk turizmine yönelik tanıtım ve satış faaliyetleri de yürüttüklerini söyledi.

Akdeniz, ‘’11 yıldır bu alanda kültür değerlerimizi en iyi şekilde Avustralya toplumuna ve Türk toplumuna tanıtmak için gayret ediyoruz’’ dedi.

Türkiye’nin turistik yörelerinin tanıtım videolarına Avustralyalıların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Akdeniz, ‘‘Bu gerçekten bize mutluluk veriyor çünkü ülkemizin güzelliklerini görmek istiyorlar. Ülkemizin turizm güzelliklerini düzenli bir şeklide tanıtırsak, Türkiye’ye daha fazla ziyaret gerçekleştireceklerini düşünüyorum’’ dedi.

Türkiye’ye seyahat etmek istiyorum

Türk halk müziğinden etkilenen ve sahne önünde oynayan Türklere katılan Tayvan kökenli Mavis Nguyen, ‘‘Bu benim Türk festivaline ilk katılışım, çok ilginç buldum. Türkiye’ye seyahat etmek istiyorum’’ dedi.

Festivale ilgi gösteren ve sucukların lezzetini çok beğendiğini söyleyen Kaitlyn Mcfarley ise ‘‘Çok lezzetli, benim favorim, herkese tavsiye ediyorum’’ diye konuştu.

İlki 1997 yılında yapıldıktan sonra gelen talepler üzerine iki güne çıkartılan ve Melbourne festival takviminde yer alan Queen Victoria Market Türk Pazar Festivali, 11 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA