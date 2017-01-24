Melbourne'da kontrolsüz artan evsizler

Avustralya'nın Melbourne şehrinde sokaklarda yaşayan evsizler, 16 Ocak'ta başlayan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na bir hafta kala belediye ekipleri ve polisin düzenlediği operasyonla yaşadıkları sokaklardan uzaklaştırılmıştı.

Kalacak yerleri olmayan evsizler, operasyondan bir süre sonra yaşadıkları mekanlara geri döndü.

Melbourne'de sokaklarda uyumak yasalara aykırı değil ancak kamuya açık mekanlarda kamp kurup konaklamak yasa dışı.

Sokaklarda kamp kurmadıklarını, kalacak yerleri olmadığından geceleri dışarıda uyumak zorunda olduklarını savunan evsizlere, bu konuda yetkiye sahip olmayan polis müdahale edemiyor.

"Olay kontrolden çıktı"

Belediye Başkanı Robert Doyle, Herald Sun gazetesine yaptığı açıklamada, evsizlerin sokaklarda sürdürdüğü yaşamın kontrolden çıktığını söyledi.

Doyle, evsizlere alkol, uyuşturucu ve psikiyatrik tedavinin yanı sıra konut yardımında bulunacaklarını belirtti.

Avustralya'da 105 bin 237 evsiz bulunuyor

Resmi verilere göre, Avustralya'da 105 bin 237 evsiz bulunuyor.

Evsizlerden bazıları, aile içi şiddet ve mali sorunlar nedeniyle sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını dile getiriyor.