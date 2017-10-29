Melbourne kent merkezine Türk bayrakları çekildi

Cumhuriyetin 94. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Melbourne kent merkezindeki Federasyon Meydanı’nda bayrak çekme töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Melbourne Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Konsolos Mehmet Uçar, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile vatandaşların katıldığı kutlama töreninde, meydandaki direklere Türk bayrakları çekildi.

İstiklal Marşı eşliğinde Federasyon Meydanı’ndaki 8 göndere çekilen Türk bayrakları, 24 saat boyunca burada kalacak.

"Bugün milletimizin en mutlu günü"

Melbourne Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı yaptığı açıklamada, cumhuriyetin kuruluşunun 94. yıl dönümü olan bugünün, milletin en mutlu günü olduğunu söyledi.

Tarih boyunca çok sayıda devlet kuran Türklerin, Osmanlı devletinin adeta külleri arasından cumhuriyeti kurarak bir milletin yeniden doğuşunu gerçekleştirdiğini ifade eden Başkonsolos Küçüksakallı, ‘‘94 yıldır cumhuriyet doğru adımlarla, milletin refahı, mutluluğu, yüksek standartlar, demokrasi, kalkınma yönünde ciddi adımlar atmıştır.’’ dedi.

"Yüzüncü yıla girerken daha güçlüyüz"

Türkiye’nin, geldiği nokta itibarıyla sadece ülke içinde değil, dünyanın dört bir köşesinde Myanmar’dan Somali’ye, Suriye’den Filistin’e pek çok mazlumun, mağdurun, umut kapısı olduğunu aktaran Başkonsolos Küçüksakallı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zorluklarımız vardır, bunların üstesinden el birliği ile geleceğiz, yüzüncü yıla giderken daha güçlüyüz, daha moralimiz yüksek, daha birlik ve beraberlik içerisindeyiz. İnşallah cumhuriyetimiz, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirtiği gibi ilelebet payidar olacaktır, yeter ki bizler onu koruyalım, kollayalım onun yükselmesi için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu gayreti gösterelim.’’

Melbourne’deki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, yarın akşam başkonsolosluk rezidansında resepsiyon verilecek.