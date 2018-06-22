Melania Trump'ın ceketindeki yazı tartışma yarattı

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamaya göre First Lady Melania Trump, ABD - Meksika sınırında bulunan, kar amacı gütmeyen bir sosyal hizmetler merkezine gitti. Burada göçmen ailelerle bir araya gelen Trump, sosyal hizmet görevlilerine çalışmaları için teşekkür ederek, destek mesajı verdi.

Gerçekten umrumda değil, senin?

Melania Trump'ın göçmen çocukları ziyaret ederken giymeyi tercih ettiği ve sırtında "I don't really care, do you? (Gerçekten umrumda değil, senin?) yazılı ceket ise tartışmalara yol açtı.

O sadece bir ceket

Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham ceket tartışmalarıyla ilgili açıklamasında, "O sadece bir ceket, gizli bir mesaj barındırmıyor. Onun bugün Texas'a gerçekleştirdiği önemli ziyaretin ardından, medyanın First Lady'nin gardrobuna odaklanamasını temenni ediyorum" dedi.

Donald Trump eşini savundu, medyayı suçladı

ABD Başkanı Donald Trump tartışmaların ardından Twitter'da basını sahte haber yapmakla suçlayarak, "Melania şimdi onların ne kadar sahtekar olduğunu öğrendi ve o şimdi gerçekten umursamıyor" dedi.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 Haziran 2018

Melania Trump 'Sıfır Tolerans' politikasını eleştirmişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham CNN'e yaptığı açıklamada, "Melania Trump, ABD'nin bütün kanunları yerine getiren bir ülke olduğunu, ancak aynı zamanda kalbiyle yöneten bir ülke olmamız gerektiğine inanıyor. Bayan Trump, çocukların ailelerinden ayrılmalarını görmekten nefret ediyor ve konunun tüm taraflarının (ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar) başarılı bir göç reformu için bir araya gelmelerini umuyor" dedi.

(Ben gerçekten umursuyorum, sen neden umursamıyorsun?)

Trump geri adım atmıştı

ABD Başkanı Trump, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden ayrılmasını engelleyecek bir başkanlık kararnamesine dün imza atmıştı.

Ülke genelinde ve hatta uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açan uygulamayı sona erdirmek için ABD Kongresi de harekete geçmişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, sorunun çözümüne yönelik bir yasa tasarısının perşembe günü oylamaya sunulacağını kaydetmişti. Daha sonra oylama cuma gününe ertelenmişti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters