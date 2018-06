Melania Trump'ın ceketindeki yazı tartışma yarattı

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamaya göre First Lady Melania Trump, ABD - Meksika sınırında bulunan, kar amacı gütmeyen bir sosyal hizmetler merkezine gitti. Burada göçmen ailelerle bir araya gelen Trump, sosyal hizmet görevlilerine çalışmaları için teşekkür ederek, destek mesajı verdi.

Gerçekten umrumda değil, senin?

Melania Trump'ın göçmen çocukları ziyaret ederken giymeyi tercih ettiği ve sırtında "I don't really care, do you? (Gerçekten umrumda değil, senin?) yazılı ceket ise tartışmalara yol açtı.

O sadece bir ceket

Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham ceket tartışmalarıyla ilgili açıklamasında, "O sadece bir ceket, gizli bir mesaj barındırmıyor. Onun bugün Texas'a gerçekleştirdiği önemli ziyaretin ardından, medyanın First Lady'nin gardrobuna odaklanamasını temenni ediyorum" dedi.

Donald Trump eşini savundu, medyayı suçladı

ABD Başkanı Donald Trump tartışmaların ardından Twitter'da basını sahte haber yapmakla suçlayarak, "Melania şimdi onların ne kadar sahtekar olduğunu öğrendi ve o şimdi gerçekten umursamıyor" dedi.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!