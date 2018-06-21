Melania Trump Meksika sınırında göçmen aileleri ziyaret etti

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre First Lady Melania Trump, ABD - Meksika sınırında bulunan, kar amacı gütmeyen bir sosyal hizmetler merkezine gitti.

Burada göçmen aileler ile bir araya gelen Trump, sosyal hizmet görevlilerine çalışmaları için teşekkür ederek, destek mesajı verdi.

Beyaz Saray'ın Sıfır Tolerans politikasını eleştirmişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham CNN'e yaptığı açıklamada, "Melania Trump, ABD'nin bütün kanunları yerine getiren bir ülke olduğunu, ancak aynı zamanda kalbiyle yöneten bir ülke olmamız gerektiğine inanıyor. Bayan Trump, çocukların ailelerinden ayrılmalarını görmekten nefret ediyor ve konunun tüm taraflarının (ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar) başarılı bir göç reformu için bir araya gelmelerini umuyor" demişti.

Çocuklara yardım eden Be best (en iyi ol) adlı bir yardım kuruluşun başında olan Melania Trump, yasa ilk çıktığında sessizliğini bozmamıştı.

First Lady'nin bu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçe karşı uygulamaya koyduğu "Sıfır Tolerans" politikasına yönelik artan eleştirilerin ardından gelmişti.

Kaynak: Reuters