Yemen'de Mehra ilindeki Acil Birim Üyesi Vail Kerim, Mekunu Kasırgası nedeniyle "Sınır geçidinde memurların çalıştığı binanın ilk katının suya battığı, çalışanların selde mahsur kaldığı ve bunun üzerine tahliye kararı alındığı" bilgisini verdi.

Kerim, sınırdaki surların Yemen tarafında kalan bir kısmının tümüyle yıkıldığını belirtti.

Sokotra Adası "felaket bölgesi" ilan edilmişti

Bu arada, Yemen Ulusal Meteoroloji Merkezi de yaptığı açıklamada, Sokotra Adası, Mehra, Hadramut, Şebve, Ebyen ve Aden kentlerinde etkili olan Mekunu Kasırgası'na karşı vatandaşları uyardı.

Yemen hükümeti, Mekunu Kasırgası'nın etkisi altında kalan Sokotra Adası'nı "felaket bölgesi" ilan etmişti.

Mekunu Kasırgası Yemen'den sonra Umman'ı da vuruyor

Umman'ın güneyindeki Zufar ili sahillerinde etkili olmaya başlayan Mekunu Kasırgası nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar ve sağanakla gelen kasırganın, Yemen'den sonra Umman'ın güneyindeki Zufar ili sahillerinde de etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlar teyakkuzda olması, alçak bölgelerden uzak durması ve denize gitmemesi konusunda uyarıldı.

Umman polisi, daha önce yaptığı açıklamada, Mekunu Kasırgası'na eşlik eden şiddetli rüzgar nedeniyle bir kız çocuğunun evin duvarına kafasını çarpması sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kasırga bir süredir Yemen'in Sokotra Adası ile Mehra, Hadramut, Şebve, Ebyen ve Aden kentlerinde etkili oluyor.

Kaynak: AA