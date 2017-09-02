Meksika'yı Lidya fırtınası vurdu

ABD Harvey kasırgasıyla boğuşurken Meksika'dan da benzer bir haber geldi. Ülkenin kuzey batısında etkili olan Lidya tropik fırtınası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Fırtına nedeniyle 20 bin turist havalimanlarında mahsur kaldı.

Meksika'nın kuzeybatısından giriş yapan Lidya fırtınası ülkenin iç kesimlerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Fırtına yüzünden pek çok ev ve yolda hasar meydana geldi. Sular altında kalan Mexico City Havalimanı'nın büyük bir bölümü hizmet veremiyor.

3 bine yakın kişi evlerinden tahliye edilerek barınaklara yerleştirildi. Meksika Sivil Savunma Koordinatörlüğü ölenlerden 3'ünün bir nehirden geçmek isterken hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fırtınanın önümüzdeki birkaç gün içinde ülkenin kuzeyinden Meksika'yı terk etmesi bekleniyor.