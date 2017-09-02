  • 02 EYLÜL 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 27º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.432
    EURO 4.075
  • BIST 110010.49
    ALTIN 146.078
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Meksika'yı Lidya fırtınası vurdu

Meksika'yı Lidya fırtınası vurdu

ABD Harvey kasırgasıyla boğuşurken Meksika'dan da benzer bir haber geldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Meksikayı Lidya fırtınası vurdu

ABD Harvey kasırgasıyla boğuşurken Meksika'dan da benzer bir haber geldi. Ülkenin kuzey batısında etkili olan Lidya tropik fırtınası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Fırtına nedeniyle 20 bin turist havalimanlarında mahsur kaldı.

Meksika'nın kuzeybatısından giriş yapan Lidya fırtınası ülkenin iç kesimlerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Fırtına yüzünden pek çok ev ve yolda hasar meydana geldi. Sular altında kalan Mexico City Havalimanı'nın büyük bir bölümü hizmet veremiyor.

3 bine yakın kişi evlerinden tahliye edilerek barınaklara yerleştirildi. Meksika Sivil Savunma Koordinatörlüğü ölenlerden 3'ünün bir nehirden geçmek isterken hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fırtınanın önümüzdeki birkaç gün içinde ülkenin kuzeyinden Meksika'yı terk etmesi bekleniyor.

Etiketler: abd, lidya, meksika, meksika fırtına
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER