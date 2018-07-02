Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Obrador'dan uzlaşı çağrısı

Devlet Başkanlığı ve genel seçimlerden zaferle çıkarak ülkeyi 6 yıl boyunca yönetmeye hak kazanan Andres Manuel Lopez Obrador, sonuçların belli olmasının ardından başkent Meksiko’daki kampanya merkezinden halka seslendi.

"Yeni hükümet gerçek bir demokrasi inşa etmeye çalışacak"

Binlerce kişi, Obrador’un konuşmasını başkentin merkezindeki tarihi Anayasa Meydanı'nda kurulan dev ekrandan takip etti.

Seçmenlerine teşekkür eden Obrador, "Bütün Meksikalıları uzlaşmaya ve ülke menfaatlerini şahsi menfaatlerinin üzerinde tutmaya çağırıyorum. Yeni hükümet, gizli ya da açık bir diktatörlük değil, gerçek bir demokrasi inşa etmeye çalışacak" dedi.

Teşebbüs, ifade, örgütlenme ve inanç hürriyetini sağlayacağını vurgulayan Obrador, ekonomi alanında da mali disiplinden ayrılmayacağı ve Merkez Bankası'na müdahil olmayacağı sözü verdi.

Obrador, yolsuzluğun birçok sorunun yanında ülkedeki şiddet ve güvenlik sorununun da kaynağı olduğunu söyleyerek, "Yapmak istediğimiz dönüşüm, basitçe yolsuzluğu söküp atmak" dedi.

Kamu yatırımları artırılacak

Yeni vergi artışlarına gerek olmadığını belirten Obrador, kamu harcamalarını azaltacağını, kamu yatırımlarını ise artıracağını duyurdu.

Seçim sürecinde Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto’nun son derece saygılı bir tavır sergilediğini söyleyen Obrador, Nieto’ya teşekkür etti.

Obrador, ülkeyi adaletle yöneteceğinin altını çizerek, "Yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Size ihanet etmeyeceğim" dedi.

Oy oranı yükselecek

Ulusal Seçim Enstitüsü (INE) tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre, Obrador oyların yüzde 48, Ricardo Anaya Cortes yüzde 27, Jose Antonio Meade Kuribrena yüzde 17 ve Jaime Rodriguez Calderon da yüzde 6'sını aldı.

INE Başkanı Lorenzo Cordova Vianello, nihai sonuçların simüle edildiği “Hızlı Sayım” rakamlarını paylaştı.

Villaneo, bu sonuçlar ışığında Obrador’un oy oranının yüzde 52’ye çıkmasının, Cortes’in oy oranının yüzde 22, Meade’nin yüzde 15 ve Rodriguez’in yüzde 5’e düşmesinin beklendiğini söyledi.

Nieto ile telefon görüşmesi

Devlet Başkanı Nieto da Obrador'u tebrik etti.

Obrador ile telefonda görüşen Nieto, yeni hükümetle uyumlu bir geçiş süreci yaşanması için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.

Tebrikler art arda geldi

Bölge ülkelerinin liderleri de Obrador'a kutlama mesajları gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ve El Salvador Devlet Başkanı Salvador Sanchez, sosyal medya hesaplarından Obrador’u tebrik etti.

Trump, Obrador ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirterek Meksika ve ABD arasında yapılması gereken çok iş olduğunu söyledi.

Kolombiya Devlet Başkanı Santos da tebrik mesajında, “Umarım iki ülke arasındaki ilişkilerde gelinen noktayı muhafaza eder” dedi.

Evo Morales, "Obrador hükümetinin Latin Amerika’nın egemen ve haysiyetli tarihinde yeni bir sayfa yazacağından emin olduklarını" vurguladı.

Kaynak: AA