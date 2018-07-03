Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Obrador'dan Trump yönetimiyle anlaşma taahhüdü

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'da hafta sonu yapılan Devlet Başkanlığı seçimini kazanan Andres Manuel Lopez Obrador'u tebrik etti. Trump, Obrador'la yarım saat süren telefon görüşmesi yaptı.

ABD Başkanı, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, Obrador'la sınır güvenliği, ticaret ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) konularını ele aldıklarını belirtti.

Trump, Obrador'la "çok iyi ilişkilerinin olacağını düşündüğünü" söyledi.

Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Obrador da Televisa ile yaptığı söyleşide, iki ülkenin güvenlik ve göç konusunda iş birliğinden ticarete kadar her konuda uzlaşı arayışında olması gereken bu belirsiz zamanlarda, Trump yönetimiyle bir anlaşmaya varma sözü verdi.

Obrador, "3 bin kilometreden uzun bir sınırımız, ABD'de yaşayan 12 milyondan fazla Meksikalı var. ABD, başlıca ekonomik-ticari ortağımız. Kavga etmeyeceğiz. Daima bir anlaşma arayışında olacağız" dedi.

Kaynak: AA