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Meksika'nın yeni devlet başkanı belli oldu

Meksika’da devlet başkanlığı seçimini, yüzde 48'lik oy oranı ile solcu aday Andres Manuel Lopez Obrador kazandı.

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Meksikanın yeni devlet başkanı belli oldu

Nüfusu 130 milyona yaklaşan ve 89 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu Latin Amerika ülkesi Meksika’daki seçimler nüfusun yüzde 62'sinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ulusal Seçim Enstitüsünün (INE) güncellemeye devam ettiği ve neticeyi etkileyecek değişikliğin beklenmediği sonuçlara göre solun adayı Obrador yüzde 48’lik oy oranı ile Meksika’nın yeni devlet başkanı oldu.

Obrador’un rakipleri Ricardo Anaya Cortes yüzde 27, Jose Antonio Meade Kuribrena yüzde 17, Jaime Rodriguez Calderon ise yüzde 6 oranında oyun sahibi oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Meksika devlet başkanlığı seçimi, meksika, Andres Manuel Lopez Obrador
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