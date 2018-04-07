Meksikalılardan Trump'a "uygulamalı" duvar mesajı

Trump'ın göreve geldikten 5 gün sonra "yasa dışı göçmenleri önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamasının ardından San Diego'da duvarın 8 prototipi inşa edilmiş, sınırdaki Calexico kentinde 9 metre yüksekliğinde bir setin inşası başlamıştı.

ABD ve Meksika sınırının Meksika tarafında bulunan Sunland Park'ta 3 kişinin yardımı ile yüksek duvarı aşan iki kişi, "Bütün operasyon iki dakikadan az sürdü. Umarım Trump'ın yeni duvarını aşmak da iki dakikanın altında sürer" dedi.

Kaynak: AFP