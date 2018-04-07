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Buradasınız : » » Meksikalılardan Trump'a "uygulamalı" duvar mesajı

Meksikalılardan Trump'a "uygulamalı" duvar mesajı

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Meksika sınırına örülecek duvar öncesinde çok sayıda ulusal muhafızı sınıra göndermeye karar verdi. Trump'ın duvar kararına, Meksikalılardan cevap geldi.

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Meksikalılardan Trumpa &quot;uygulamalı&quot; duvar mesajı

Trump'ın göreve geldikten 5 gün sonra "yasa dışı göçmenleri önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamasının ardından San Diego'da duvarın 8 prototipi inşa edilmiş, sınırdaki Calexico kentinde 9 metre yüksekliğinde bir setin inşası başlamıştı.

ABD ve Meksika sınırının Meksika tarafında bulunan Sunland Park'ta 3 kişinin yardımı ile yüksek duvarı aşan iki kişi, "Bütün operasyon iki dakikadan az sürdü. Umarım Trump'ın yeni duvarını aşmak da iki dakikanın altında sürer" dedi.

Kaynak: AFP

Etiketler: Trump, sınır, meksika, abd
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