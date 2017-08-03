  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Meksika'dan Trump'a yalanlama

Meksika Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ı yakın zamanda aramadığını bildirdi.

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Meksikadan Trumpa yalanlama

Meksika Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ı yakın zamanda aramadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Trump'ın iddia ettiği gibi "Nieto'nun, göç politikasını övmek için Trump'la herhangi bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediği" belirtildi.

Açıklamada, Nieto'nun, Trump'la yakın zamanda herhangi bir telefon görüşmesi yapmadığı kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, pazartesi günü, Meksika Devlet Başkanı Nieto'nun kendisini aradığını ve yönetiminin ABD-Meksika sınırındaki çalışmaları övdüğünü söylemişti.

Etiketler: Trump, meksika duvarı, meksika
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