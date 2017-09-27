  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Meksika'daki depremin bilançosu artıyor

Meksika'daki depremin bilançosu artıyor

Meksika'da geçen hafta salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 337'ye yükseldi.

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Meksikadaki depremin bilançosu artıyor

Meksika'da geçen hafta salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 337'ye çıktığı bildirildi.

Ulusal Sivil Savunma Koordinatörü Luis Felipe Puente, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 198'i başkent Meksiko'da olmak üzere toplam 337 kişinin deprem nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Puente, depremde ayrıca Morelos eyaletinde 74, Puebla eyaletinde 45, Meksika (Edomex) eyaletinde 13, Guerrero eyaletinde 6, Oaxaca eyaletinde ise 1 kişinin öldüğünü kaydetti.

Ülkede 19 Eylül'de meydana gelen depremde, başkentte 38 bina çökmüştü. Bazı kentlerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Meksika'da, 8 Eylül'de meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi yaşamını yitirmişti.

Etiketler: Meksika deprem, deprem
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