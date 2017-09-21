  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Meksika'daki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 245'e yükseldi

Meksika'daki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 245'e yükseldi

Meksika'da salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 245'e yükseldiği bildirildi.

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Meksikadaki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 245e yükseldi

Meksika'da salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 245'e yükseldiği bildirildi.

Meksiko Belediye Başkanı Miguel Angel Mancera, kentte deprem nedeniyle 115 kişinin öldüğünü, böylelikle ülkede yaşamını yitirenlerin sayısının 245'e çıktığını belirtti.

Depremde ölü sayısının 225 olduğu açıklanmıştı.

Mancera, depremin üzerinden 36 saat geçmesinin ardından kentte yıkılan bir iş yerinin enkazından 3 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Bu arada, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları hala sürüyor.

Meksiko'da yıkılan binaların enkazından dün 52 kişi kurtarılmıştı.

Meksika'da 8 Eylül'de meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde 96 kişi yaşamını yitirmişti.

Etiketler: Meksika deprem, deprem
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