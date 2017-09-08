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Meksika'daki depremde ölü sayısı 58'e yükseldi

Meksika'nın güney açıklarında meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde 58 kişi yaşamını yitirdi.

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Meksikadaki depremde ölü sayısı 58e yükseldi

Meksika'nın güney açıklarında meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde 58 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika Sivil Savunma Dairesi Başkanı Luis Felipe Puente, depremde Oaxaca eyaletinde 45, Chiapas'ta 10 ve Tabasco'da 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Pijijiapan kentinin 87 kilometre güneybatısı olan 8,1 büyüklüğündeki depremin 69,7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklarken Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ise depremin büyüklüğünü 8,2 olarak ilan etmişti.

Depremin ardından 62 artçı sarsıntı kaydedilirken yaklaşık 50 milyon Meksikalının depremi hissettiği açıklanmıştı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi de deprem nedeniyle Meksika açıklarında oluşan dalgaların bir metreye ulaştığını duyurmuştu.

Meksika'da 19 Eylül 1985'te başkent Meksiko'da meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde de en az 6 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler: meksika, deprem
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