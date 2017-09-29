Meksika'daki depremde ölü sayısı 345'e yükseldi

Ulusal Sivil Savunma Koordinatörü Luis Felipe Puente, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 206'sı başkent Meksiko'da olmak üzere toplam 337 kişinin deprem nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Puente, depremde ayrıca Morelos eyaletinde 74, Puebla eyaletinde 45, Meksika (Edomex) eyaletinde 13, Guerrero eyaletinde 6, Oaxaca eyaletinde ise 1 kişinin öldüğünü kaydetti.

Ülkede 19 Eylül'de meydana gelen depremde, başkentte çöken 38 binaya ait enkazlarının çoğunun temizlendiği bildirildi.

Meksika'da, 8 Eylül'de yaşanan 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi ölmüştü.