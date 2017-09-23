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Buradasınız : » » Meksika'daki depremde ölenlerin sayısı 295'e yükseldi

Meksika'daki depremde ölenlerin sayısı 295'e yükseldi

Meksika'da salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 295'e yükseldiği bildirildi.

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Meksikadaki depremde ölenlerin sayısı 295e yükseldi

Ulusal Sivil Savunma Koordinatörü Luis Felipe Puente, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle başkent Meksiko'da 157 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Puente, ayrıca Morelos eyaletinde 73, Puebla eyaletinde 45, Meksika eyaletinde 13, Guerrero eyaletinde 6 ve Oaxaca eyaletinde 1 kişinin öldüğünü ifade etti.

Bu arada, Meksika ordusu başkentte yıkılan binaların enkazından 155 kişiyi kurtardığını duyurdu.

Meksika'da, 8 Eylül'de meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi yaşamını yitirmişti.

Etiketler: meksika, deprem
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