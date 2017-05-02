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Meksika'da uyuşturucu karteli lideri yakalandı

Meksika'da, uyuşturucu karteli Sinaloa'nın liderlerinden Damaso Lopez yakalandı.

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Meksikada uyuşturucu karteli lideri yakalandı

Meksika'da, uyuşturucu karteli Sinaloa'nın liderlerinden Damaso Lopez yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Sinaloa çetesinin elebaşı "El Chapo" (cüce) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın yakalanmasının ardından, çetenin kontrolünü ele geçirmek için mücadele başlatan Lopez'in de yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, askerlerin ve savcılık yetkililerinin, Guzman'ın 2001'de hapishaneden kaçmasına yardımcı olan "El Licenciado" lakaplı Damaso Lopez'i gözaltına aldığı bildirildi.

Federal bir yetkili de yakalanan şüphelinin, bir zamanlar Joaquin Guzman'ın "sağ kolu" olarak bilinen Lopez olduğunu doğruladı.

Damaso Lopez'in, uyuşturucu kartelinin faaliyet gösterdiği yerlerin kontrolü konusunda Guzman'ın oğullarıyla ihtilafa düştüğüne inanılıyor.

Sinaloa liderlerinden Juan Jose Esparragoza Moreno'nun oğlu Juan Jose Esparragoza Monzon ocak ayında yakalanmıştı.

Meksika Ulusal Güvenlik Komiseri Renato Sales, yaptığı açıklamada, uyuşturucu çetesi Sinaloa'nın "El Azul" lakaplı liderinin oğlu Monzon'un, çetenin kaçakçılık ağını yönettiği ve finansal işlerini yürüttüğü gerekçesiyle yakalandığını belirtmişti.

Çete lideri Joaquin Guzman, ocak ayında ABD'ye iade edilmişti.

Ocak 2016'da yakalanmadan hemen önce Hollywood aktörü Sean Penn ile Rolling Stone dergisi için Meksika'da bir ormanda röportaj yapan Guzman, "Dünyada herkesten çok uyuşturucu satıyorum. Kamyonlar, tekneler, uçaklar ve denizaltılardan oluşan bir filom var." ifadesini kullanmıştı.

ABD'de en az 6 suçtan yargılanması beklenen Joaquin Guzman, cinayet, kaçakçılık, kara para aklama ve komplo kurmak ile suçlanıyor. 

Etiketler: meksika, uyuşturucu karteli, Damaso Lopez
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