  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Meksika'da silahlı çatışmalar: 16 ölü

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde çıkan iki silahlı çatışmada 6'sı polis 16 kişi öldü.

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Meksikada silahlı çatışmalar: 16 ölü

Meksika Eyalet Güvenlik Sözcüsü Roberto Alvarez, dün gece tatil beldesi Zihuatanejo yakınında polis konvoyuna düzenlenen saldırının ardından çıkan ve yarım saat süren silahlı çatışmada 10 kişinin öldürüldüğünü, bir polis memurunun yaralandığını söyledi.

Alvarez, daha sonra bölgenin kuzeyinde yine polis konvoyunu hedef alan bir saldırı düzenlediğini, bu saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Polislerin, bölgede uyuşturucu çetelerinin yol açtığı şiddet olaylarının mağduru aileleri ziyaret ettiği belirtildi.

Eyalette yüzlerce vatandaşın çete tehdidi nedeniyle yaşadıkları şehirlerden kaçtığı duyuruldu.

Kaynak: AA

Etiketler: meksika çatışma, meksika, polis, uyuşturucu, çete
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