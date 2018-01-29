Meksika'da şiddet olayları durulmuyor

San Nicolas de los Garza bölgesinde cumartesi gece saatlerinde bir eve ateş açıldı. Evde en az 20 kişinin olduğu, ateş sonucu 7 kişinin olay yerinde, 2 kişinin de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini açıklandı. Ölenlerin yaşlarının 26 ila 58 olduğu belirtildi.

Savcılar saldırının, yerel uyuşturucu çeteleri arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor. Nuevo Leon Savcısı Bernardo Gonzalez Garza, 32 yaşındaki silahlı bir şüphelinin olayla ilgili gözaltına alındığını ve komşuların evin uyuşturucu satışı için kullanıldığını söyledi.

Monterrey'nin Santa Catarina bölgesinde de aynı gece 11 yaşında bir erkek çocuğu öldürüldü.

Cadereyta'da, bir grup gence açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Acapulco kentinde de pazar günü erken saatlerde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda bir Şili vatandaşı öldü, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Guerrero eyaleti güvenlik sözcüsü Roberto Alvarez, yerel saatle 04.30 sıralarında başlayan ancak sebebi bilinmeyen kavgada bir kişinin ateş açtığını belirtti.

Kaynak: AA