Meksika'da şiddet olayları 7 can aldı

Dünyada suç ve şiddet olaylarının en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Meksika'da sular durulmuyor.

Tamaulipas eyalet savcılığından yapılan açıklamada, 11 Nisan'da Reynosa kentinde silahlı iki grup arasında çıkan çatışmayı önlemek için polisin müdahale ettiği ve açılan çapraz ateşlerin ardından Kızılhaç ekiplerinin bölgede 6 ceset ve 1 yaralı bulduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerden üçünün olay yerinden geçen bir ailenin 3 üyesi olduğu ve diğer üçünün de yakınlardaki bir fabrikada çalışan işçiler oldukları ifade edildi.

Puebla eyaletinde bir belediye başkanı öldürüldü

Puebla eyalet savcılığından yapılan açıklamada da Tlanepantla kasabası Belediye Başkanı Jose Efrain Garcia'nın, silahlı kişilerin arabasını yol kenarında durdurarak ateş açması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bölgede, devlete ait boru hatlarından kaçak yakıt çalan hırsızların yoğunlukta olduğu kaydedildi.

Meksika Kamu Güvenliği için Halk Konseyi ve Ceza Yargısı kurumunun 2017 yılı raporunda, dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehrinden 5'inin yer aldığı Meksika'da bu yılın ilk iki ayında işlenen cinayetlerin, suç istatistiklerinin tutulduğu son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bilgisi verilmişti.

Meksika Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi İdari Sekreterliği'nin (SNSP) raporuna göre de 2018’in ocak ve şubat ayında 4 bin 206 kişinin cinayete kurban gittiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA