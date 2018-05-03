Meksika'da şiddet olayları 11 bin kişiyi evinde etti

İnsan Hakları Savunma ve Tanıtma Meksika Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 2017'de uyuşturucu çetelerinin sebep olduğu şiddet olayları yüzünden 11 bin 232 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Karteller, yerel çeteler dahil "organize silahlı gruplar" yüzünden altı eyalette binlerce kişinin yerinden edildiği vurgulanan açıklamada, 2006 ile 2017 yılları arasında toplamda 329 bin 917 kişinin kaçmak zorunda bırakıldığı ve ne kadarının evlerine döndüğünün net olmadığı kaydedildi.

Yerinden edilenlerden çoğunun, Chiapas eyaletindeki yerli topluluklardan olduğuna işaret edilen açıklamada, 2017'de diğer 8 bin 928 kişinin de yerel siyasi ve dini çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorundaki kaldığı ifade edildi.

Meksika'da güvenlik sorunu önlenemiyor

Meksika Kamu Güvenliği İçin Halk Konseyi ve Ceza Yargısı kurumunun 2017 yılı raporuna göre, dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehrinden 5'inin yer aldığı Meksika'da bu yılın ilk iki ayında işlenen cinayetler, suç istatistiklerinin tutulduğu son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Meksika Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi İdari Sekreterliğinin (SNSP) raporuna göre, 2018’in ocak ve şubat ayında 4 bin 206 kişi cinayete kurban gitmişti.

Yılın ilk iki ayında, suç oranının en yüksek olduğu Los Cabos'un da yer aldığı Baja California'da 396, Guerrero'da 367, Meksiko Eyaleti'nde 354, Jalisco'da 247 cinayet işlenmişti.

Kaynak: AA