Meksika'da Popocetepetl Yanardağı patladı. Yanardağdan yaklaşık 2 kilometre yüksekliğinde kül püskürdü.

International Business Times'ın Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezine dayandırdığı habere göre, başkent Meksiko'nun 90 kilometre güneydoğusunda yer alan Popocetepetl Yanardağı pazar sabah saatlerinde patladı.

Patlamanın ardından yanardağdan yaklaşık 2 kilometre yüksekliğinde kül püskürdü. Küllerin çevredeki Ozumba, Amecameca, Tlalmanalco, Chalco, Ayapango, Tenango del Aire ve San Pedro Nexapa kasabalarına yayıldığı bildirildi.

Yetkililer gün içinde yanardağdan dışa doğru düşük yoğunluklu üç patlama ve 136 gaz çıkışı olduğunu da kaydetti.

Bölgede 2. dereceki sarı alarm ilan edildi

Dağ çevresinde 12 kilometre çapındaki bölgede 2. dereceki sarı alarm ilan edildi.

Trans-Meksika volkan kuşağında yer alan aktif Popocetepetl Yanardağı, 5 bin 426 metre yüksekliğiyle Meksika'nın en yüksek ikinci zirvesi konumunda.