Meksika'da inşaat çöktü: 6 ölü, 9 yaralı

Yetkililer, bir alışveriş merkezinin otopark inşaatında meydana gelen kazada, enkaz altında kalan 6 işçinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralı 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Savcı Gustavo Omar Jimenez, binada meydana gelen çökmenin nedenini ve inşaat projesinin gerekli izinlerinin olup olmadığını belirlemek için soruşturma açıldığını ifade etti.

Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan işçileri kurtarmak için köpekler ve özel ekipmanlarla çalışmalarına devam ediyor.