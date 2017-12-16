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Buradasınız : » » Meksika'da havai fişek fabrikasında patlama

Meksika'da havai fişek fabrikasında patlama

Meksika San Lorenzo Octeyuco kasabasında, havai fişek üretilen ve depolanan fabrikada patlama meydana geldi, 4 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

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Meksikada havai fişek fabrikasında patlama

Meksika’da havai fişek fabrikasında yaşanan büyük bir patlama sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

San Lorenzo Octeyuco kasabasında, havai fişek üretilen ve depolanan fabrikanın yer aldığı bölgedeki 6 binadan 4'ünün patlamanın şiddetiyle hasar gördüğü bildirildi.

Ölü ve yaralıların olduğu patlamanın nedeni hakkında bilgi verilmedi.

Alınan yetersiz güvenlik önlemleri ve havai fişek mağazaları ile depolarının yetersiz denetimi nedeniyle, Meksika’da havai fişek fabrikalarında benzer patlamalar sıklıkla gerçekleşiyor.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, geçen yıl aralık ayında bir havai fişek mağazasında meydana gelen patlamada 31 kişi hayatını kaybetmiş, 70'ten fazla kişi yaralanmıştı.

 

Kaynak: AA

Etiketler: meksika, havai fişeki patlama
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