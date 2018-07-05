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Meksika'da hava fişek atölyesinde patlama

Meksika'da havai fişek atölyesinde meydana gelen iki patlamada 19 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

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Meksikada hava fişek atölyesinde patlama

Meksika'da havai fişek atölyesinde iki patlama meydana geldi.

Yetkililer, başkent Meksiko'nun kuzeyinde Tultepec'te havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamalarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Patlamalarda yaralanan 40 kişinin de tedavi altına alındığı belirtildi.

Ölenler arasında 4 itfaiye eri ve 2 polis memurunun bulunduğu ifade edildi.

Patlamalar nedeniyle kentte çok sayıda ev hasar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Şehrin büyük bölümü geçimini havai fişek satarak sağlıyor

Tultepec'te haziranda havai fişek depolanan bir evde meydana gelen patlamada 7 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

Tultepec sakinlerinin büyük bölümü geçimini ev yapımı havai fişek satarak sağlıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: meksiko, meksika, havai fişek
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