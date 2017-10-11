Meksika'da hapishanede isyan: 13 ölü

Meksika'nın Meksiko eyaleti Polis Sözcüsü Aldo Fasci, yaptığı açıklamada, Cadereyta kentindeki hapishanede pazartesi gece geç saatlerde isyan çıktığını belirtti.

Ayrı koğuşlarda tutulan çete üyeleri arasında çıkan çatışmada bir mahkumun öldürüldüğünü ve cesedinin yakıldığını ifade eden Fasci, yaklaşık 150 mahkumun isyanı bastırmak için müdahalede bulunan polise saldırdığını söyledi.

Fasci, çıkan olaylarda bir polisin ağır yaralandığını kaydetti.

İsyancı mahkumlarla müzakere çabalarının ve polisin ölümcül olmayan silahlar kullanarak isyanı bastırma girişiminin başarısız olduğunu belirten Fasci, güvenlik güçlerinin, gardiyanların ve diğer mahkumların hayatını korumak için ateşli silahlara başvurduğunu anlattı.

Fasci, en az 13 mahkumun hayatını kaybettiğini, 8 mahkumun durumunun da ağır olduğunu vurguladı.

"Bu kararı almasalardı, çok daha fazla ölü olurdu." ifadesini kullanan Fasci, rehin alınan gardiyanların çatıda tutulduğunu ve dövüldüğünü aktardı.

Hapishanede 4 bin mahkuma karşı 300 gardiyan bulunduğunu ifade eden Fasci, tesisin de mahkumları kontrol altında tutmak için yeterli olmadığını söyledi.

Aynı hapishane mart ayında da 4 mahkum, eczanenin kontrolünü ele geçirmişti. Aşırı doz ilaç alan mahkumlar yaşamlarını yitirmişti.