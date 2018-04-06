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Buradasınız : » » Meksika'da güvenlik sorunu önlenemiyor

Meksika'da güvenlik sorunu önlenemiyor

Latin Amerika ülkesi Meksika'nın Guerrero eyaletine bağlı iki kasabada düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti.

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Meksikada güvenlik sorunu önlenemiyor

Chilapa kasabasında 5, Tecpan de Galeana kasabasında ise 3 kişi, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Meksika ulusal basını görgü tanıklarına dayanarak verdiği haberlerde, Chilapa kasabasındaki silahlı saldırı 2 kişi tarafından gerçekleştirildi. Saldırganlar bir araçla gelerek 5 kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı çevredeki halkta büyük paniğe sebep oldu.

Tecpan de Galeana'daki olayda ise bir araba içindeki 3 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili 1 kişin gözaltına alındı.

Ayrıca Zumbagno de Neri kasabasının merkezinde de iki kadın cesedi bulundu. Yapılan ilk kontrolde kadınların vücutlarında işkence izlerine rastlandığı bildirildi.

Suç istatistikleri son 20 yılın zirvesinde

Meksika Kamu Güvenliği için Halk Konseyi ve Ceza Yargısı kurumunun 2017 yılı raporuna göre dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehrinden 5'inin yer aldığı Meksika'da bu yılın ilk iki ayında işlenen cinayetler, suç istatistiklerinin tutulduğu son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Meksika Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi İdari Sekreterliği'nin (SNSP) raporuna göre, 2018’in Ocak ve Şubat ayında 4 bin 206 kişi cinayete kurban gitti.

Yılın ilk iki ayında, suç oranının en yüksek olduğu Los Cabos'un da yer aldığı Baja California'da 396 kişi, Guerrero'da 367, Meksiko Eyaleti'nde 354, Jalisco'da 247 cinayet işlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: meksika, latin amerika, güvenlik
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