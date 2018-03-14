Meksika'da geçen yıl 26 bin deprem oldu

Meksika'da geçen yıl 21 bin 451'i 3-3,9 büyüklüğünde, 4 bin 55'i 4-4,9, 105'i 5-5,9 ve 5'i de 6-8,9 büyüklüğünde 26 bin 123 deprem kaydedildi.

Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinde 7 Eylül 2017'de, 8,2 büyüklüğünde 96 kişinin öldüğü deprem, son 30 yılın en büyük depremi olarak kayda geçti.

32 yıl arayla aynı günde aynı felaket

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, 19 Eylül 1985'te meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde, resmi verilere göre 3 bin 192 kişinin öldüğü kayda geçti ancak bazı sivil toplum kuruluşları bu sayının 20 binin üzerinde olduğunu savundu.

Felaketten 32 yıl sonra 19 Eylül 2017'de, başkent Meksiko'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde de yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi depremden etkilendi. Sarsıntı, 19 Eylül 1985'teki depremin yıl dönümünde yapılan tatbikat sırasında yaşandı.

Kaynak: AA

