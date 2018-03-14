  • 14 MART 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.862
    EURO 4.787
  • BIST 118529.31
    ALTIN 164.512
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Meksika'da geçen yıl 26 bin deprem oldu

Meksika'da geçen yıl 26 bin deprem oldu

Meksika'da 2007'de, 35'inin büyüklüğü 5'ten fazla olan bin 528 deprem meydana geldi. Bu sayı, 2017'de, 26 bin 123'e yükseldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Meksikada geçen yıl 26 bin deprem oldu

Meksika'da geçen yıl 21 bin 451'i 3-3,9 büyüklüğünde, 4 bin 55'i 4-4,9, 105'i 5-5,9 ve 5'i de 6-8,9 büyüklüğünde 26 bin 123 deprem kaydedildi.

Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinde 7 Eylül 2017'de, 8,2 büyüklüğünde 96 kişinin öldüğü deprem, son 30 yılın en büyük depremi olarak kayda geçti.

32 yıl arayla aynı günde aynı felaket

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, 19 Eylül 1985'te meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde, resmi verilere göre 3 bin 192 kişinin öldüğü kayda geçti ancak bazı sivil toplum kuruluşları bu sayının 20 binin üzerinde olduğunu savundu.

Felaketten 32 yıl sonra 19 Eylül 2017'de, başkent Meksiko'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde de yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi depremden etkilendi. Sarsıntı, 19 Eylül 1985'teki depremin yıl dönümünde yapılan tatbikat sırasında yaşandı.

Kaynak: AA
 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER