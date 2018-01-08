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Buradasınız : » » Meksika'da eyalet polisinden yerel polis gücüne baskın

Meksika'da eyalet polisinden yerel polis gücüne baskın

Meksika'nın farklı eyaletlerinde çıkan silahlı çatışmalarda 18 kişi yaşamını yitirdi.

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Meksikada eyalet polisinden yerel polis gücüne baskın

Meksika'nın Guerrero eyaletinin La Conception kentinde silahlı saldırganlar yerel polis gücüne baskın düzenledi.

Guerrero eyalet polisi sözcüsü Roberto Alvarez, olayda 2'si polis 8 kişinin öldüğünü belirtti. 

Alvarez, eyalet polisinin yerel polislerin silahlarına el koymak için müdahale etmesinin ardından çıkan çatışmada da 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yerel basın ölenlerin yerel polis gücü mensupları olduğunu aktardı.

Guerrero Eyalet Savcısı Xavier Olea Pelaez de cinayet, kanun dışı silah ve uyuşturucu bulundurmakla suçlanan 30 civarında yerel polisin gözaltına alındığını ifade etti.

Ülkenin kuzeyindeki Baja California Sur eyaletindeki San Jose del Cabo kentinde ise deniz piyadeleri ile bir grubun üyeleri arasında çatışma çıktı. Olayda 7 kişi piyadeler tarafından vurularak öldürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: silahlı çatışma, polis, meksika
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