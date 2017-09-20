Meksika'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Şiddetli depremde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
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Meksika'da 7,1 şiddetinde deprem
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Meksika'da deprem!
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