  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Meksika'da cezaevi karıştı

Meksika'nın Acapulco kentinde cezaevinde çıkan kavgada hayatını kaybeden mahkumların sayısı 28'e yükseldi.

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Meksikada cezaevi karıştı

Guerrero eyaleti Emniyet Sözcüsü Roberto Alvarez Heredia, cezaevinde yerel saatle 04.00'te iki çete arasında çıkan kavgayı kontrol altına alan güvenlik güçlerinin cezaevinin farklı alanlarında cesetlere ulaşmasıyla ölenlerin sayısının 28'e çıktığını açıkladı.

Alvarez, olayda 3 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Eyalet polisleri de cezaevinde 2 binden fazla kişinin olduğunu söyledi.

Alvarez, dün akşam hapishanede iki çete arasında çıkan kavganın 5 mahkumun ölümüyle sonuçlandığını duyurmuştu.

Ülkede uyuşturucu kartelleri arasındaki rekabet, sık sık kanlı saldırılara neden oluyor.

Meksika'nın aşırı kalabalık cezaevlerinde sık sık isyan çıkıyor ve şiddet olayları yaşanıyor.

Etiketler: meksika, Meksika'da cezaevindeki kavga
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