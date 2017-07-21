Meksika'da çatışma

Meksika Donanması'ndan yapılan açıklamada, denizcilerin, sokaklarda uyuşturucu satan kişilerle ilgili soruşturma yürüten federal yetkililere destek olduğu sırada çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada, aralarında uyuşturucu çetesi lideri olduğundan şüphelenilen Felipe de Jesus "N'"in de olduğu 8 kişinin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, Meksiko'nun Tlahuac ve Iztapalapa bölgelerinde faaliyet gösteren uyuşturucu çetesinin aynı zamanda adam kaçırma, cinayet ve gasp gibi suçlara da karıştığı ifade edildi.

Yerel medyada çıkana haberlerde de çete lideri olduğundan şüphelenilen kişinin, Tlahuac kartelini yöneten "El Ojos" olduğu belirtildi.