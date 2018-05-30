  • 30 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.503
    EURO 5.223
  • BIST 104954.49
    ALTIN 187.925
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Meksika'da bir gazeteci daha ölü bulundu

Meksika'da bir gazeteci daha ölü bulundu

Meksika'nın sınır eyaleti Tamaulipas'ta bir gazeteci ölü olarak bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Meksikada bir gazeteci daha ölü bulundu

Meksika'nın sınır eyaleti Tamaulipas'ta bir gazetecinin öldürüldüğü açıklandı.

Savcılık, Teksas sınırındaki eyaletin başkenti Ciudad Victoria'da dün bulunan cesedin, ulusal Excelsior gazetesi için çalışan Hector Gonzalez Antonio'ya ait olduğunu bildirdi.

Son dönemde haberlerinde Tamaulipas eyaletindeki yolsuzluk ve şiddeti işleyen Gonzalez'in dövülerek öldürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Meksika'da 5,5 yılda 30'dan fazla gazeteci öldürüldü.

Gonzalez'den önce Tabasco eyaletinde 15 Mayıs'ta radyocu Juan Carlos Huerta silahlı saldırıda yaşamını yitirmiş, 24 Mayıs'ta El Financiero'da çalışan Alicia Diaz Gonzalez, Monterrey'deki evinde ölü bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: meksika, gazeteci, ölü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER